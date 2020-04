Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich nach Angaben der Polizeiinspektion Edenkoben am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der Autobahn A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz vor der Abfahrt Neustadt-Süd ereignet. Wegen einer Staubwolke, verursacht durch einen Traktor auf einem benachbarten Feldweg, musste ein 67-jähriger Autofahrer bremsen. Sein 64-jähriger Hintermann fuhr auf, auf diesen wiederum dessen 60 Jahre alter Hintermann. Der 67- und der 64-jährige Fahrer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die drei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei über 20.000 Euro. Bis Mitternacht blieb die A 65 an der Anschlussstelle voll gesperrt, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der als letzter aufgefahrene 60-Jährige wird sich nun laut Polizei strafrechtlich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.