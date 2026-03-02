Wegen der steigenden Bedeutung der Mandelblüte eröffnet die Tourist-Information Neustadt erstmals im März die Hauptsaison.

Traditionell hat die Hauptsaison in Neustadt im April begonnen, doch da sich die Mandelblüte immer mehr zu einem Besuchermagnet entwickelt, hat das Stadtmarketing daraus die Konsequenzen gezogen und den Start in diesem Jahr auf März vorgezogen. Im vergangenen Jahr 2025 habe man die Öffnungszeiten der Tourist-Information umfassend analysiert und an den Bedürfnissen der Gäste sowie der Zielgruppen ausgerichtet, heißt es in einer Mitteilung. Mit dem Ergebnis, dass schon seit Beginn dieses Monats erweiterte Öffnungszeiten gelten. Montags bis freitags hat die Tourist-Information nun von 10 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr offen.

„Die Mandelblüte lockt jedes Jahr zahlreiche Gäste nach Neustadt und insbesondere in den Ortsteil Gimmeldingen. Mit der Anpassung unserer Hauptsaison reagieren wir gezielt auf dieses Besucheraufkommen und stärken unseren Service genau dann, wenn er besonders gefragt ist“, heißt es in der Mitteilung.

Auch das Führungsprogramm sei erweitert worden. So gebe es jetzt die „Rosarote Altstadtführung“ durch die Neustadter Innenstadt sowie Führungen zu den schönsten Mandelbäumen in Gimmeldingen. Eine Premiere gibt es am 14. März: die Marktführung – Brunch Edition. Dieses neue Format kombiniere eine Führung rund um den Wochenmarkt mit Kostproben und einem gemeinsamen Brunch. Auch im Shop der Tourist-Information spiegelt sich die Mandelblüte wider mit kulinarischen Spezialitäten, Souvenirs und thematischen Geschenkideen.