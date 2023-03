Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

U18-Bundesligist SC Neustadt hatte leichtes Spiel in der Heimpartie gegen den SV Blau-Weiß Bochum. Trotz eines hohen SCN-Siegs lernten die Neustadter von den Bochumern, was sich aufs Pokalspiel der SCN-Männer in Hamburg auswirkte. Und Blumen gab’s zudem für Bochums Trainerin.

Spiele werden in der Abwehr gewonnen: Diese alte Fußballerweisheit haben sich die U18-Wasserballer des SC Neustadt im Bundesliga-Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Bochum zu Herzen genommen.