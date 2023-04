Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch im Flachwasser kann man untergehen. Mit 9:18 (2:4, 2:6, 3:3, 2:5) verlor Wasserball-Bundesligist SC Neustadt am Samstag beim SV Weiden.

Das Besondere am Auswärtsspiel in Weiden: Die Gastgeber dürfen mit einer Ausnahmegenehmigung in einem kleinen Becken mit kürzerem Spielfeld und geringer Wassertiefe spielen. Bei 1,80 Metern bis zum