Die Wasserball-Zwischenrunde um die deutsche U18-Meisterschaft ist am kommenden Wochenende in Esslingen. Der SC Neustadt trifft am Samstag zunächst auf Gastgeber SSV Esslingen. Dann folgt die Partie gegen den OSC Potsdam. Am Sonntag kommt es zum Duell mit dem SV Krefeld 72. Außerdem meldet der SCN eine Personalie.

„Ich überlege immer, wie ich das Niveau unserer Nachwuchsarbeit halten oder auch ausbauen kann. Unsere beiden Verantwortlichen, Peter Kuhn und Peter Jacqué, sind auch nicht mehr die Jüngsten.