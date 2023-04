Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag wurde Peter Jacqué, Urgestein des SC Neustadt, für seine Verdienste im Wasserball als „Trainer des Jahres“ in Rheinland-Pfalz geehrt. Am Samstag musste das SCN-Männerteam in der Abstiegsrunde der Wasserball-Bundesliga eine herbe 7:22 (0:4, 2:5, 2:7, 3:6)-Niederlage beim SV Weiden einstecken. Ein 15-Jähriger hatte seinen ersten Einsatz im Neustadter Männerteam.

Die anschließende Fahrt nach Würzburg, wo die Neustadter vor dem Spiel bei den Franken übernachteten, war überflüssig. Am Sonntag gegen 10 Uhr sagten die Würzburger