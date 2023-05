Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der U16-Wasserball-Nachwuchs des SC Neustadt ist beim Vorrundenturnier um die deutsche Meisterschaft am Wochenende in Köln ausgeschieden. Nur die zwei Turnierbesten der drei Mannschaften in Köln qualifizierten sich für die Zwischenrunde.

Der SCN kassierte im ersten Spiel gegen die SG Rhenania/Poseidon Köln eine 13:18 ( 3:3, 2:4, 3:5, 5:6)-Niederlage. Das zweite Spiel verloren die Jungs des Trainerduos George Mihalache und Peter