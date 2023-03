Direkt nach Ostern sollen nach Angaben der Stadtverwaltung am 11. April die Arbeiten am zweiten Abschnitt des Projektes „Wasser in die Stadt“ beginnen. Gearbeitet wird dieses Mal auf dem Juliusplatz und in der Gasse zum Marktplatz zwischen Adler-Apotheke und Eingang zur Gaststätte Barbarossa. Der erste Abschnitt ist im Juni 2021 in der Laustergasse eingeweiht worden. Auf dem Juliusplatz ist ein Wasserlauf mit angrenzendem, bespielbarem Fontänenfeld geplant. Aufgrund der höheren Anforderungen an die Wasserqualität für das Fontänenfeld wird – anders als beim Klemmhof – im zweiten Abschnitt Wasser der Stadtwerke im Umlaufverfahren verwendet. Bei der Gasse zum Marktplatz soll der Stadt zufolge durch eine Umgestaltung der Oberfläche an den „Wasser in die Stadt“-Bachlauf in der Laustergasse angeknüpft werden. Am Ende werde in allen Bereichen wieder die Pflasterart des Pflasters aus der Hauptstraße handverlegt, damit „ein einheitliches Stadtbild“ erhalten bleibe. Beginnen sollen die Arbeiten am Juliusplatz. Zuerst werde dort die Baustelle eingerichtet, ehe die Vorbereitungen für den Einbau des Filter- und Technikbehälter beginnen. Die Stadt rechnet mit einer Gesamtzeit von rund sechs Monaten für alle Arbeiten, wenn alle Materialien wie geplant eintreffen (derzeit wird noch auf das Pflaster für die Gasse zum Marktplatz gewartet) und im Ablauf keine Probleme auftreten.