Innige Liebesszenen wie in „Romeo und Julia“, verbale Nahkämpfe wie bei Yasmina Reza oder Massenaufmärsche à la „Nabucco “ – und das alles dann auch noch in gut besuchten, abgeschlossenen Räumen. Das geht seit über einem Jahren gar nicht mehr auf den Bühnen der Republik. Aber nach den Plänen der Neustadter Kulturabteilung soll die Ebbe in Sachen Theater nun zumindest im Saalbau bald definitiv ein Ende haben.

Zehn Theater-Termine sind zwischen 21. Oktober und 24. Mai für die Saison 2021/22 festgezurrt. Weil die Abo-Reihen nach wie vor ausgesetzt sind und man sich