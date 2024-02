Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Rheinland-Pfalz soll eine Bezahlkarte für Asylbewerber kommen. Der Kreis Bad Dürkheim will ein solches System ebenfalls auf den Weg bringen. Nun unternimmt auch die Gemeinde Haßloch einen Vorstoß mit dem Ziel, eine Bezahlkarte in Eigenregie einzuführen.

Im November 2023 hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass Asylbewerber einen Teil ihrer Leistungen künftig als Guthaben auf eine Bezahlkarte bekommen sollen. Geflüchtete