Ob sich eine Verwaltung so einfach digitalisieren lässt, wird Messer erst in der Praxis zeigen müssen.

Dennis Messer hat sich viel vorgenommen: weniger Papierkram, schlankere Abläufe, schnellere Verfahren. Der CDU-Kandidat für das Amt des ehrenamtlichen Beigeordneten bringt dafür zweifellos etwas mit, das Verwaltungen gut gebrauchen können: Fachwissen, unternehmerische Erfahrung und offenbar den Willen, Digitalisierung nicht nur als Schlagwort zu benutzen.

Seine Bewerbung klingt streckenweise weniger nach klassischer Kommunalpolitik als nach der Stellenbeschreibung eines Digitalisierungsmanagers. Einen solchen hat Haßloch bislang nicht. Brauchen könnte die Gemeinde ihn durchaus. Denn Digitalisierung ist längst mehr als technische Feinarbeit. Wenn Anträge schneller bearbeitet, Abläufe einfacher und Entscheidungen transparenter werden, profitieren nicht nur die Mitarbeiter im Rathaus. Dann gewinnen auch die Bürger.

Die entscheidende Frage ist, ob das Amt des ehrenamtlichen Beigeordneten der richtige Ort für diese Aufgabe ist. Das hängt auch davon ab, wie Bürgermeister Tobias Meyer die Geschäftsbereiche zuschneidet – und wie viel Spielraum Messer tatsächlich bekommt.

Denn eine Verwaltung ist kein Tech-Startup. Sie bewegt sich zwischen Paragrafen, Haushaltslagen, Datenschutz, politischen Mehrheiten und Gewohnheiten, die sich über Jahre eingeschliffen haben. Wer dort Prozesse verändern will, braucht mehr als technische Kompetenz. Er braucht Ausdauer, Fingerspitzengefühl und Rückhalt. Ein unternehmerischer Blick auf Verwaltungsabläufe kann Haßloch nur guttun. Entscheidend wird sein, ob Messer die Strukturen wirklich bewegen kann – oder ob er am Ende ausgerechnet an jenen verkrusteten Prozessen scheitert, die er optimieren will.