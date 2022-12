Warum mitten im Wald trotzdem noch Tannenbäume gefragt sind.

Heute öffnet sich keine Tür an unserem Adventskalender. Nein, heute öffnet sich der Wald zu einer Lichtung und gibt den Blick frei auf das Waldhaus Lambertskreuz, auf hölzerne Buden, aus denen es verlockend duftet, und auf viele bunt geschmückte Tannenbäume. Märchenhafte Waldweihnacht will das Lambertskreuz-Team an allen vier Adventswochenenden mit seinen Gästen feiern.

Im November war es für eine Woche geschlossen, um die Adventszeit in Ruhe vorbereiten zu können. Der Biergarten wurde teilweise freigeräumt, um Platz zu schaffen für die Buden. Tannenbäume wurden aufgestellt und geschmückt. Auch das Innere des Waldhauses hat sich verwandelt. Von der Decke hängen glänzende Christbaumkugeln, um die Türbogen winden sich Tannengirlanden, und auf den Fensterbrettern und Tischen wechseln sich Waldtier-Figuren mit Nikoläusen und glitzernden Päckchen ab.

Ein fränkisches „Baby“

Mittwochs und freitags ist normal geöffnet, an den Adventswochenenden aber erfüllt sich mit der Waldweihnacht für Hüttenwirt André Distel ein langgehegter Traum: für die Weihnachtsmarktliebhaber unter den Gästen eine Alternative mitten im Wald anzubieten. Man merkt dem gebürtigen Franken an, dass die Waldweihnacht sozusagen „sein Baby“ ist.

Als Distel mit seinem Team alles plante, war unter anderem von mindestens 20 Christbäumen die Rede. „Wozu denn noch Tannenbäume? Wir sitzen doch mitten im Wald“, dachte sich sein Koch. Aber als die Bäume rings um das Waldhaus aufgestellt waren, waren auch dessen Zweifel beseitigt.

Flammlachs ein Renner

Während unter der Woche die üblichen Pfälzer Spezialitäten angeboten werden, gibt es an den Adventswochenenden an den Holzbuden Suppen, Pfälzer Dampfnudeln und fränkische Germknödel, Chili con Carne im kleinen Brotlaib und Flammlachs, der an glühenden Buchenholzscheiten gegart wird. Und logisch, dass auch die Getränkeauswahl für Weihnachtsstimmung sorgen soll.