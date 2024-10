Das neue Betreuungsrecht ist Thema eines Vortrags, zu dem die Lebenshilfe Neustadt am Donnerstag, 10. Oktober, 19 Uhr, einlädt. Referent ist der Jurist Ingo Röthlingshöfer.

Ziel der Reform des Betreuungsrechts im vergangenen Jahr sei die Stärkung des Selbstbestimmungsrechts und der Autonomie unterstützungsbedürftiger Menschen gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Doch wie sieht es mit der Umsetzung aus? Damit beschäftigt sich Ingo Röthlingshöfer in seinem Vortrag unter dem Titel „Das neue Betreuungsrecht zwischen Wunsch und Wirklichkeit – Chancen und Herausforderungen“ im Veranstaltungsraum der Tagesförderstätte in der Friedrich-Olbricht-Straße 8. Röthlingshöfer ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Sozialrecht Kinder- und Jugendhilfe/Menschen mit Behinderung sowie Dozent für Sozialrecht an den Universitäten Landau und Mannheim. Er gibt Einblicke in die Chancen und Herausforderungen des neuen Betreuungsrechtes. Im Anschluss beantwortet der Referent gerne Fragen zum Thema. In den kommenden Wochen bietet die Lebenshilfe Neustadt noch weitere Vorträge an: Am Donnerstag, 31. Oktober, geht es um „Das Behindertentestament für Eltern mit behinderten Kindern“, am Donnerstag, 28. November, heißt das Thema „Das Behindertenrecht in Deutschland – gut gemeint, vielfach schlecht umgesetzt“.