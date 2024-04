Weil es in einer Fahrradbox zu einem Brand gekommen ist, ist die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen nach Haardt gerufen worden. Wie die Wehrleute nach dem Einsatz berichten, hatte der Betroffene seine Fahrradbox am Samstag mit Leinöl behandelt und Lappen und Öl in der Box stehen lassen. Über Nacht hätten sich die Gegenstände selbstentzündet. Der Besitzer löschte den Brand mit einer Gießkanne. Die Wehrleute nahmen nur noch Nachlöscharbeiten vor und kontrollierten die Box mit einer Wärmebildkamera. Bei dem Brand sei eine Handwerkermaschine beschädigt worden. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang auf Folgendes hin: Pflanzliche Öle mit ungesättigten Fettsäuren können zur Selbstentzündung neigen. Die mit Öl getränkten Lappen sollen gründlich gewaschen werden oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahrt und fachgerecht entsorgt werden, wenn sie trocken sind.