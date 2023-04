Maikammer. Eine leicht verletzte Person und ein brennendes Auto sind laut Polizeibericht die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag in Maikammer.

Der Verkehrsunfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der L516 und der Marktstraße in Maikammer. Laut Polizei Edenkoben war eine 37-Jährige mit ihrem siebenjährigen Sohn in ihrem Wagen auf der L516 in Richtung Edenkoben unterwegs. Zeitgleich lenkte ein 85-jähriger Mann seinen Wagen die Marktstraße in Richtung L516. Wie der Mann laut Polizei später zu Protokoll gab, übersah er das Auto der 37-Jährigen, als er auf die Kreuzung fuhr. Dort kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Nachdem die Unfallbeteiligten die Autos verlassen hatten, begannen aus dem Motorraum eines Unfallwagens Flammen zu schlagen. Der Einsatz eines Feuerlöschers verhinderte laut Polizei, dass das Fahrzeug komplett ausbrannte. Im Anschluss löschte die örtliche Feuerwehr das Feuer. Aufgrund des Zusammenstoßes erlitt die 37-jährige Frau Prellungen an beiden Armen. Alle am Unfall Beteiligten wurden vorsorglich in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. Den Sachschaden schätzt die Polizei Edenkoben auf ungefähr 35.000 Euro.