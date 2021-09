Die Anzahl der Corona-Infizierten in Neustadt und dem Kreis Bad Dürkheim steigt weiter. Seit Mittwoch kamen in der Stadt und im Landkreis jeweils 20 neue Fälle hinzu, darunter auch jeweils ein Schulkind der IGS Deidesheim/Wachenheim und der Berufsbildenden Schule Bad Dürkheim. Die meisten der aktuell im Zuständigkeitsbereich der Kreisverwaltung Bad Dürkheim infizierten Menschen waren nicht geimpft. Das teilt die Verwaltung auf Nachfrage mit. Unter den Neuinfizierten sind besonders viele Kinder und Jugendliche. Im Kreis Bad Dürkheim hat das Landesuntersuchungsamt Stand Donnerstagmittag in den vergangenen sieben Tagen 80,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert. Bei den Unter-20-Jährigen lag der Wert bei 168,4. Bei den 20- bis 59-Jährigen lag die Inzidenz bei 82,7, bei den Über-60-Jährigen bei 30,2. Für Neustadt wurde insgesamt ein Wert von 110,8 gemeldet.

„Die hohen Fallzahlen im Kreis erklären sich insbesondere durch Reiserückkehrer und größere Familien“, informiert Sina Müller von der Kreisverwaltung. „Auch haben die Menschen wieder viele Kontaktpersonen, und diese werden fast alle positiv nach Kontakt mit einem Corona-Fall. Eine gewisse Anzahl an Fällen bedeutet darum direkt umso mehr Folgefälle ein paar Tage später – Stichwort exponentielles Wachstum“, führt sie weiter aus.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau wurden seit Mittwoch 28 Neuinfektionen registriert.