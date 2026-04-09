Beim Spargelevent der Haßlocher Naturfreunde können Interessierte nicht nur gemeinsam essen, sondern auch die Schritte davor hautnah miterleben.

Frühling ist Spargelzeit. In der Regel landet das regionale Gemüse bereits küchenfertig im Einkaufskorb oder im Restaurant direkt auf dem Teller. Wie viel Arbeit tatsächlich dahintersteckt, bis die Stangen aus der Erde befreit, geschält und zubereitet sind, können Interessierte bei einem Spargelevent der Haßlocher Ortsgruppe der Naturfreunde erleben. Im Mittelpunkt steht ein gemeinsames Spargelessen am Freitag, 17. April, im Naturfreundehaus Haßloch.

Wer das Gemüse nicht nur genießen, sondern den Weg vom Feld bis auf den Teller miterleben möchte, kann sich bereits am Vortag auf einem Spargelacker der Familie Dernberger in Meckenheim als Erntehelfer versuchen. Am nächsten Morgen wird das Gemüse dann geschält und für das Mittagessen vorbereitet. Auch hierbei hoffen die Naturfreunde auf interessierte Freiwillige. „Es geht uns darum, dass man die Möglichkeit bekommt, den gesamten Prozess hautnah mitzuerleben“, erklärt Gerold Mehrmann, Vorstandsmitglied der Haßlocher Naturfreunde.

Neue Formate zur Mitgliedergewinnung

Die Idee zur Veranstaltung sei im Rahmen eines gemeinsamen Workshops zur Weiterentwicklung des Angebots entstanden, erklärt Mehrmann. Hintergrund ist ein Thema, das viele Gruppen beschäftigt: der Nachwuchs. „Unsere Ortsgruppe leidet wie viele andere Vereine unter rückläufigen Mitgliederzahlen. Vor allem an jungen Mitgliedern fehlt es “, sagt der Haßlocher. Der Vorstand habe deshalb die sogenannten Stärkenberater des Landesverbandes der Naturfreunde um Unterstützung gebeten. Mit der Stärkenberatung gibt es innerhalb des Verbands ein Angebot, um Ortsgruppen bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen.

Am Ende dieses Prozesses stand eine Liste mit Maßnahmen und Aktionen zur Mitgliedergewinnung. Ein Baustein sind sogenannte Themenessen. Dabei sollen regionale Gerichte angeboten werden, bei denen Interessierte nicht nur mitessen, sondern auch bei den vorbereitenden Arbeiten mitwirken können. „Wenn das Spargelessen gut läuft, könnten wir uns vorstellen, im Herbst etwas Ähnliches mit Kürbis zu machen“, sagt Mehrmann.

Vortrag zur Wärmeplanung

Teil dieser Strategie ist auch der Ausbau des Vortragsangebots. So laden die Naturfreunde bereits zum nächsten Termin ein: Unter dem Titel „Wie heizen wir in der Zukunft? Hilft die kommunale Wärmeplanung?“ spricht Referent Jürgen Quell am Mittwoch, 22. April, 19 Uhr, in einem etwa halbstündigen Vortrag im Naturfreundehaus über verschiedene Heizoptionen und zeigt auf, welche Lösungen sich unter welchen Bedingungen eignen. Hintergrund ist laut Ankündigung die aktuelle Diskussion um die kommunale Wärmeplanung in Haßloch.

Info

Treffpunkt für das Spargelstechen ist am Donnerstag, 16. April, 14 Uhr, am Spargelacker der Familie Dernberger in Meckenheim. Das Schälen beginnt am Freitag, 17. April, 9 Uhr, im Naturfreundehaus; das Spargelessen startet um 12 Uhr. Preis für das Essen inklusive Dessert: 19 Euro plus Getränke. Helfer erhalten einen Gutschein in Höhe von acht Euro. Anmeldung zum Spargelstechen bis 10. April telefonisch oder per Whatsapp unter 0160 97522021.