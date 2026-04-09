Beim Volkschor Haßloch hat es einen grundlegenden Wechsel in der Vereinsführung gegeben. Bei der Jahreshauptversammlung am 30. März trat der langjährige Vorsitzende Helmut Defren aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl an. Er war insgesamt 60 Jahre im Vorstand tätig, davon 55 Jahre als erster Vorsitzender.

Künftig wird der Verein von einem Teamvorstand geführt. Dem Gremium gehören Markus Schultz, Susanne Schultz, Marita Herfel, Melanie Stephan, Walter Litzel, Karlheinz Neufeld und Hella Weißenfels an. Die Aufgaben sollen dabei auf mehrere Schultern verteilt werden.

Der erste Auftritt unter der neuen Leitung ist für Samstag, 25. April, beim Marktfest in Haßloch geplant.