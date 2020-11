Umgetretene Bauzäune, gestohlene Absperrschranken, Hinweis- und Verkehrsschilder sowie Blinkleuchten, die nachts die Baustelle sichern sollen – immer wieder kommt es im Bereich der Baustelle „Wasser in die Stadt“ zwischen Kriegerdenkmal und Elwedritschebrunnen in Neustadt zu Diebstahl und Zerstörung. Das teilt die Abteilung Tiefbau der Stadtverwaltung mit. Der Höhepunkt sei das Aufschlitzen und Verstreuen des als Sackware gelieferten Fugenvergussmaterials am vergangenen Wochenende in der Badstubengasse gewesen.

„Nicht allein der Verlust des teuren Materials ist Schaden genug für das Bauunternehmen“, schreibt die Stadt. In Verbindung mit Feuchtigkeit entstehe aus der Trockenmasse eine klebrige Masse, die aushärte. Man könne von Glück reden, dass die Baufirma den Schaden frühzeitig bemerkt habe und sofort reagieren konnte. Denn es sei nicht möglich, die neu gepflasterten Flächen zu reinigen, ohne sie dabei zu beschädigen. Gegebenenfalls müsste das Pflaster herausgenommen und durch neues ersetzt werden, „was zu unnötiger Erhöhung der Kosten und Verlängerung der Bauzeit führen würde“, so die Stadt. Wer etwas beobachtet hat, kann sich per E-Mail an tiefbau@neustadt.eu wenden.