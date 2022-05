Ab dem kommenden Schuljahr werden Kinder der Eichendorff-Grundschule auch in Schulcontainern unterrichtet. Der Stadtrat hat den Lieferauftrag für rund 760.000 Euro an ein Unternehmen in Sembach (Kreis Kaiserslautern) vergeben. Notwendig werden die Container, weil die Schülerzahlen steigen, im Schulgebäude aber kein Platz mehr ist.

Auf Nachfrage im Stadtrat erläuterte Baudezernent Bernhard Adams, dass für eine Schulerweiterung verschiedene Alternativen geprüft werden. Die Reaktion unter anderem der SPD: Statt zu prüfen, sollte die Verwaltung Nägel mit Köpfen machen, um der Raumnot baldmöglich ein gutes Ende zu bereiten, zumal es wegen Neubaugebieten immer mehr Kinder würden.

Dass die Stadt nicht allein entscheiden könne, darauf wiederum verwies Oberbürgermeister Marc Weigel. Mit dem Land und der Schulaufsicht werde bereits gesprochen. Diese indes würden darauf bestehen, dass die Kinder, für die geplant werde, bereits geboren sein müssten. Prognosen allein seien für eine Neubau-Genehmigung beziehungsweise die Zuschüsse nicht ausreichend.