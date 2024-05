Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Pfingstsonntag sind Hunderte Menschen aus dem In- und Ausland in Neustadt aufmarschiert. Gegendemonstranten blockierten kurzzeitig den Aufzug in Richtung Hambach. Was die Systemkritiker wollen, die sich unter „FreiEinig“ bündeln.

„ Neustadt