Gleich zwei E-Scooter-Fahrer hat die Polizei Edenkoben am Freitag aus dem Verkehr gezogen. Zunächst fiel am Bahnhof in Kirrweiler ein 23-Jähriger auf, weil an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle gab der Mann außerdem zu, in letzter Zeit öfter Marihuana konsumiert zu haben. Ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde im Industriegebiet in Edenkoben kontrolliert. Er fiel auf, weil er seinen E-Scooter zunächst schob und erst weiterfuhr, als er sich außerhalb der Sichtweite der Beamten glaubte. Da auch bei ihm der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, wurde ein Test durchgeführt. Dieser fiel positiv aus. Die Polizei weist darauf hin, dass E-Scooter mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet sein müssen. Außerdem gelten die gleichen Promillegrenzen wie beim Autofahren.