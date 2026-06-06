Der TuS Diedesfeld steigt als Meister der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt, Staffel West, zum dritten Mal innerhalb der vergangenen zehn Jahre in die A-Klasse auf.

Der Höhepunkt in der Geschichte der Fußballabteilung von TuS Diedesfeld liegt genau 14 Jahre zurück. Am 6. Juni 2012 unterlag der TuS in einem Entscheidungsspiel auf dem Böhler Rasenplatz dem ASV Maxdorf vor 1250 Zuschauern mit 1:2 und verpasste dadurch knapp den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga Vorderpfalz. Seitdem haben die Diedesfelder den Status einer Fahrstuhlmannschaft, die zwischen A- und B-Klasse pendelt. Jetzt klappte es wieder mit dem Aufstieg.

Dass Diedesfeld Meister wird, war lange undenkbar. Nach zwei 0:1-Niederlagen in Rödersheim und gegen den VfB Haßloch II und einer 0:3-Heimpleite gegen den späteren Mitaufsteiger TuS Wachenheim belegte der TuS noch den vorletzten Tabellenplatz, nach der 2:7-Pleite beim 1. FC 08 Haßloch II am sechsten Spieltag mit sechs Zählern Rang elf.

Furiose Aufholjagd

Im September begann aber eine furiose Aufholjagd. Die Diedesfelder verloren danach nur noch zweimal, und nach der Winterpause gewannen sie außer beim 2:2 gegen den SV Geinsheim II am 12. April alle Spiele. „Vielleicht sind meine unorthodoxen Trainingsinhalte der Grund gewesen“, stellt TuS-Trainer Lorenz Meisel fest, warum es in der zweiten Saisonhälfte viel besser als in der ersten lief. „Neben einigen außergewöhnlichen Ansprachen in der Kabine haben wir beispielsweise auch Aerobic gemacht“, geht er ins Detail.

Sein Ziel in der kommenden Saison, dass sich die Mannschaft in der A-Klasse etabliere. „Danach können wir vielleicht auch mal wieder Richtung Bezirksliga schauen“, meint Meisel, der vor einem Jahr beim TuS einstieg sich selbst als fußballverrückt bezeichnet. Aus seinen früheren Stationen brachte er reichlich Erfahrung mit. Darunter waren die SG Mußbach, der SV Schöntal, TuS Forst, der VfL Neustadt, TuS Maikammer und der SV Knöringen, bei dem er das Amt des Spielertrainers innehatte und 2017 Meister der D-Klasse Südpfalz, Staffel West, wurde. Mit Hardy Höfli, dem Manager der Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern, organisierte er Benefizspiele.

Zwei wichtige Bausteine

Einen großen Anteil am Erfolg in dieser Saison hatte Stürmer Jonas Weller (28), der 2023 von Diedesfeld zum Bezirksligisten 1. FC 08 Haßloch gewechselt war, aber vor einem Jahr von dort zum TuS zurückgekehrt ist. Bei 24 Einsätzen erzielte er ebensoviele Tore.

Ein wichtiger Baustein ist laut Meisel auch Pascal Kientz gewesen. Ihm sei es in der erfolgreichen Rückrunde immer wieder gelungen, das Spiel zu ordnen und Impulse nach vorne zu setzen.