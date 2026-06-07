Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Montag vergangener Woche in der Festplatzstraße zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer. Demnach stürzte der 44 Jahre alte Mann mit seinem elektrisch angetriebenen Fahrrad gegen 18.30 Uhr mit dem Auto, als er versuchte, dem Auto auszuweichen. Dabei sei der Arm des Mannes von dem Auto überrollt worden, so die Polizei. Der Autofahrer habe sich nach einer kurzen Kommunikation mit dem Verletzten entfernt. Auch zwei Zeugen, ein Paar mit einem Kinderwagen, seien weitergegangen. Die Polizei sucht nun sowohl diese als auch den Autofahrer. Sie werden gebeten, sich bei der Neustadter Polizeidirektion unter Telefon 06321 854-0 zu melden.