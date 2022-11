Überhöhte Geschwindigkeit war nach Angaben der Neustadter Feuerwehr offenbar die Ursache für einen Unfall am Montag gegen 19.45 Uhr an der Anschlussstelle Neustadt-Süd der A65. Laut Feuerwehr wollte ein aus Richtung Edenkoben kommender Toyota-Yaris-Fahrer die Autobahn an der Anschlussstelle verlassen. Auf der Ausfahrt verlor er dann jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen Verkehrsschilder. Danach drehte sich das Auto um 90 Grad und blieb mit dem Heck im Straßengraben liegen. Ersthelfer halfen dem Fahrer aus dem Auto, ehe sich Notarzt und Rettungsdienst um ihn kümmerten. Der Mann kam später zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr sperrte für die Bergungsarbeiten die Autobahn-Auffahrt Richtung Ludwigshafen sowie die Ausfahrt Neustadt-Süd. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung des Unfallautos. Am Yaris entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr übernahm bis gegen 21 Uhr noch die Reinigung der Unfallstelle.