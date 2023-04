Bein einem Verkehrsunfall am Hambacher Kreuz waren am Karsamstag gegen 17.30 Uhr die Neustadter Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr hatte eine Autofahrerin, die mit ihrem Wagen von der Mittelhambacher Straße das Kreuz in Richtung Bundesstraße 39 überqueren wollte, ein Einsatzfahrzeug der Polizei übersehen. Dieses sei mit Sondersignal auf der Landesstraße 516 aus Richtung Edenkoben nach Neustadt unterwegs gewesen, habe aber am Kreuz langsam gemacht.

Sowohl die Funkstreifenbesatzung als auch die Unfallverursacherin konnten laut Feuerwehr ihre Wagen noch selbstständig verlassen. Sie wurden zunächst von einem Feuerwehrmann, der zufällig vorbeigekommen war, betreut, später kamen sie ins Krankenhaus, wo leichte Verletzungen abgeklärt werden sollten. Während der Arbeiten am Unfallort konnte der Verkehr um die Kreuzung herum geleitet werden. Trotzdem hätten mehrere Verkehrsteilnehmer den Unfallort gekreuzt, wie die Feuerwehr kritisiert. Darüber hinaus hätten einige Vorbeifahrende ihr Mobiltelefon gezückt.