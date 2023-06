Die Bauarbeiten am Bahnübergang Hochspeyerbach in Weidental im Auftrag der Netz AG der Deutschen Bahn haben Folgen für den Verkehr auf der B39. Von Montag, 5. Juni, bis voraussichtlich Donnerstag, 30. November, wird im Abschnitt vor Weidenthal Richtung Neustadt hinter dem Bahnviadukt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit begrenzt. Das hat das Verkehrsreferat der Kreisverwaltung mitgeteilt.

Der Bahnübergang ist nur einspurig befahrbar. Wer aus der Weißenbachstraße in Weidenthal kommt, kann nur auf die B39 abbiegen, nicht umgekehrt. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr von der B39 über einen als Einbahnstraße ausgewiesenen abgesicherten Wald- und Radweg in die Weißenbachstraße umgeleitet. Für die Umleitung wird der Einfahrtsbereich auf der B39 in den Wald- und Radweg mit einem sogenannten Geschwindigkeitstrichter gesichert. Das heißt, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wird stufenweise auf Tempo 50 reduziert.