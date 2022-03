In Absprache mit Partnerclubs aus Polen und der Slowakei kauft der Lions Club Weinstraße dringend benötigte medizinische Basisausstattung und sorgt für den Transport in die Krisengebiete. „Es fehlt in der Ukraine an medizinischen Gütern für Kranke und Verwundete und in den Nachbarländern der Ukraine an Ausstattung, um die Flüchtlinge versorgen zu können“, teilt der Lions Club Weinstraße mit. Er will gemeinsam mit den Partnerclubs in Polen und in der Slowakei helfen, die Not mit dem Kauf und dem Transport medizinischer und anderer dringender Hilfsgüter zu lindern. So seien medizinische Produkte im Wert von 5000 Euro bereits bestellt, informiert der Lions Club. Die Spedition Schüssler übernehme kostenlos den Transport nach Polen und in die Slowakei. Dort lieferten die Partner-Clubs die Güter direkt in die Krisengebiete. Es sollen laut Lions Club weitere Hilfslieferungen folgen. Dafür wird um Geldspenden auf das Konto Lions Hilfswerk Weinstraße, Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN DE86 5465 1240 0004 8827 18, gebeten (Verwendungszweck: „Ukraine“). Wer sich mit Sachspenden beteiligen will, erhält Informationen darüber, welche Artikel benötigt werden und wo man die Hilfsgüter hinschicken oder abgeben kann bei Klaus Doll, E-Mail kd@doll-beratung.de.