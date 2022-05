Die Mädchen- und die Jungenmannschaft des VfL Duttweiler haben sich in der Altersklasse U18 die Pfalzmeisterschaft gesichert. Sie sind damit für die Südwestdeutschen Meisterschaften qualifiziert. Diese steigen bereits am kommenden Sonntag in Wirges im Westerwald.

In der heimischen Festhalle behaupteten sich die Mädchen im Finale mit 6:2 gegen die TTF Rockenhausen aus dem Bezirk Westpfalz Nord. Das Duo Katharina Bruck/Anna-Sophie Ebert brachte die Gastgeberinnen mit 1:0 in Führung, dann musste sich die Kombination Julia Fischer/Jacqueline Weiß geschlagen geben. Als Weiß ihr Einzel verlor, schien sich ein schwerer Kampf um den Titel anzubahnen. Dies blieb aber ein Trugschluss, denn Bruck sorgte mit einem Viersatzerfolg zunächst für den 2:2 Ausgleich, ehe Fischer und Ebert, Bruck mit ihrem zweiten Einzelsieg sowie Weiß ihre Partien jeweils mit 3:0 Sätzen gewannen und den VfL zum letztlich ungefährdeten Triumph führten.

Das Team der BTTF Zweibrücken, Meister des Bezirks Westpfalz Süd, hatte auf eine Teilnahme verzichtet. Im Bezirk Vorderpfalz Nord wurde in dieser Saison erst gar keine Meisterschaft ausgetragen. Bei den Jungen kam es ebenfalls nur zu einer Partie, weil der TTV Mutterstadt (Vorderpfalz Nord) und der TTC Riedelberg (Westpfalz Süd) nicht antraten.

Apfelkuchen selbst essen

So trafen die U18-Jungen des VfL Duttweiler im Endspiel auf den Meister des Bezirks Westpfalz Nord, den TTC Brücken. Das Doppel Schyam Vasanthakumar/Cedric Wald sorgte für die 1:0-Führung. Das Duo Ludwig Niebes/Finn Zeil drehte einen 0:2-Satzrückstand noch zum Sieg und sorgte damit für das 2:0. Auch Vasanthakumar lag nach Sätzen 0:2 zurück, auch er drehte das Match, indem er die drei folgenden Durchgänge mit sage und schreibe 11:1, 11:3 und 11:2 in beeindruckender Manier gewann. Wald ging über vier Sätze um zu gewinnen, Niebes machte in drei Durchgängen alles klar. Zwar musst sich Zeil in drei Sätzen geschlagen geben, das fiel jedoch nicht ins Gewicht, da Vasanthakumar einen souveränen 3:0-Sieg feierte und so seinem Team die Meisterschaft bescherte.

Bei den Jungen 15 gewann der TTV Otterstadt, bei den Jungen 12 der TTC Bann. Bei den Mädchen 15 wurde in dieser Saison keine Meisterschaft ausgespielt. „Es freut mich sehr, dass unsere Mannschaften den Titel gewonnen haben und erneut bei den Südwestmeisterschaften dabei sein werden“, stellte VfL-Abteilungsleiter Helmut Braun fest. Weniger schön sei die Tatsache gewesen, dass gleich mehrere Mannschaften ihre Teilnahme abgesagt hätten und „dies teilweise sehr kurzfristig“. Dies schade dem sportlichen Wettbewerb. „Zudem mussten die Teams aus Brücken und Rockenhausen mit 110 und 95 Kilometern eine doch recht weite Anreise in Kauf nehmen, um jeweils lediglich ein Spiel bestreiten zu können. Die Atmosphäre in der Halle war aber dennoch wirklich sehr gut“, resümierte Braun. Für den VfL als Veranstalter sei das auch nicht schön gewesen, schließlich habe man sich ja bei den Einkäufen auf eine gewisse Teilnehmerzahl vorbereitet. Braun: „So mussten wir den selbstgebackenen Kuchen selbst essen.“