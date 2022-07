Der U16-Wasserball-Nachwuchs des SC Neustadt kämpft um den Einzug in die Endrunde zur Süddeutschen Meisterschaft. Am Wochenende gab es trotz einer Leistungssteigerung gegenüber den vorigen Spielen einen Dämpfer. Beim SV Cannstatt verlor der SCN 12:16 (4:1, 2:5, 2:5, 4:5). In Esslingen gab es einen 17:10 (6:2, 4:4, 4:3, 3:1)-Sieg. SCN-Sprecher Lars Ananias: „Wir zeigten eine bessere Leistung als eine Woche zuvor bei der Hinspiel-Niederlage gegen Esslingen. Trotz des Sieges sind wir enttäuscht, da wir das Hinspiel mit sieben Toren Differenz verloren hatten und jetzt für eine Platzierung vor Esslingen ein Tor mehr benötigt hätten.“ Ananias berichtet von viel Dramatik in den Schlusssekunden. „Wir hatten zehn Sekunden vor Spielende die Chance auf den 18. Treffer, doch der Schuss ging an den Pfosten.“ In der Vierergruppe geht es am kommenden Wochenende für den SCN in den Heimspielen im Stadionbad gegen Nürnberg (Samstag, 20 Uhr) und gegen Cannstatt (Sonntag, 18 Uhr) um Platz drei. Der SCN muss in einer der Begegnungen einen Punkt holen, um Esslingen auf Rang vier zu verweisen. Ananias: „Das wird gegen beide Teams sehr schwer.“