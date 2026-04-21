Das Springturnier des RC Neustadt am Ordenswald verspricht von Donnerstag bis Sonntag bis zu 1000 Starts. Es gibt auch ein Pferdehotel.

Ab Donnerstag treffen sich Springreiter aus der Region und weit darüber hinaus im Reitclub Neustadt am Ordenswald. Denn der Club bietet zum Start der grünen Turniersaison bei freiem Eintritt vier Tage spannenden Pferdesport von Klasse A bis S.

„Die Zahlen sind wirklich top, denn wir rechnen mit 1000 Starts“, erklärt Susann Alexandru als Vorsitzende des Reitclubs Neustadt (RCN). „Die vielen Nennungen zeigen, dass das Turnier für Reiterinnen und Reiter sehr attraktiv ist. Da zahlt sich die gute Arbeit unserer Mitglieder aus, die jahrelang unzählige Ehrenamtsstunden investiert haben. Und auch diesmal steckt viel Engagement in diesem Event, um klasse Sport, beste Bedingungen für die Pferde und die familiäre Atmosphäre zu bieten, die unser Turnier so besonders macht.“

Kulinarisches Angebot ist vielfältig

An den Turniertagen gibt’s auf dem Rasenplatz aber noch viel mehr zu entdecken: von Reitequipment über eine Auto-Präsentation bis zu einem Info-Pavillon der Landesgartenschau. „Auch unser Essensangebot ist wie immer vielfältig – von der RCN-Küche über den Burgerstand bis zu Waffeln“, sagt Susann Alexandru. „Und wer im Turniertrubel eine ruhigere Ecke mit tollem Essen sucht, ist in unserem Reiterstübchen-Restaurant CR 1 genau richtig.“

Gleichzeitig wird der Rasenplatz dank mobiler Stallzelte wieder zum Pferdehotel. „Wir rechnen aktuell mit bis zu 80 Gastpferden“, sagt Alexandru. „Denn wir haben viele Reiter aus Baden-Württemberg und Hessen zu Gast, wie zum Beispiel Sophie Hinners.“ Die 28-jährige Siegerin im Großen Preis von Neustadt 2025 jettet einerseits mit ihren Toppferden für die Turnierserie Global Champions Tour um die Welt, betreibt aber anderseits im hessischen Pfungstadt einen Ausbildungsstall. „Sophie Hinners wird diesmal wieder viele junge Pferde vorstellen, etwa in den Qualifikationen fürs Bundeschampionat“, erklärt Susann Alexandru. Neben fünf S-Springen für Profis und ambitionierte Amateure sowie einer mittleren Tour in Klasse M bietet der RCN auch A- und L-Springen für die Pferdesportler aus der Pfalz und den hiesigen Vereinen.

Bundeschampionat-Qualifikationen locken

Samstags wird’s für alle, die sich für Zucht und junge Sportpferde interessieren, spannend, wenn ab 16.30 Uhr die Springpferdeprüfung Klasse M startet. Denn Neustadt ist eine der ersten Qualifikationsstationen fürs große Bundeschampionat der Nachwuchspferde Ende August. In der Quali geht der Kurs für die fünfjährigen Pferde über maximal 1,20 Meter und in der zweiten Prüfung für die sechsjährigen Pferde dann über 1,25 Meter. Hier will die Jury flüssige, rhythmische Runden und Cleverness am Sprung sehen. Parcourschef Ralf Hollenbach stellt sicher Aufgaben, die zum Ausbildungsstand der jungen Pferde passen, wobei im ersten Springen ein überbauter Wassergraben und bei den Sechsjährigen dann ein offener Wassergraben vorgeschrieben sind. Pferde, die eine Wertnote von 8,0 oder besser bekommen, lösen die begehrten Tickets fürs „Schaufenster der deutschen Pferdezucht“, wo die besten Pferde und Ponys in Springen, Dressur, Vielseitigkeit und Fahrsport je nach Altersklasse um die Titel Bundeschampionesse oder Bundeschampion konkurrieren.

Flutlichtspringen am Samstagabend

Los geht’s an allen Tagen um 8 Uhr. Bis abends gibt’s abwechslungsreiche Springen verschiedener Klassen. Ein Höhepunkt ist am Samstag ab 19 Uhr ein S-Springen, bei dem es für jeden fehlerfreien Sprung Punkte gibt und das als Flutlichtspringen eine besondere Atmosphäre bieten wird.

Sportlicher Höhepunkt des Turniers ist am Sonntag um 15.30 Uhr der Große Preis, ein Zwei-Sterne-S-Springen über 1,45 Meter. Parcourschef Ralf Hollenbach ist für anspruchsvolle und faire Kurse bekannt und wird mit schnellen Hindernisfolgen, Kombinationen und einem Wassergraben das Können von Pferden und Reitern testen, bevor sich in der Siegerrunde entscheidet, wer den Großen Preis gewinnt.

Informationen

Weitere Informationen und Zeitplan unter www.reitclub-neustadt.de/turnier

