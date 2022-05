Über zehn Medaillen freuten sich Turnerinnen der TSG Haßloch bei den Pfalzmeisterschaften im Gerätturnen Spitzensport in Mackenbach. Drei Haßlocherinnen qualifizierten sich für die deutschen Jugendmeisterschaften.

Bei den Jüngsten in der Altersklasse (AK) 8 starteten fünf Mädchen der TSG, die bei den Gaumeisterschaften vor sieben Wochen aufgrund ihres großes Trainingsrückstandes wegen der Corona-Pandemie noch nicht teilgenommen hatten, informiert Gerhard Liedy. Marie Postel überraschte „mit einem tollen Wettkampf“ und erturnte die Silbermedaille mit 54,25 Punkten. Während sie am Sprung mit 14,30 Punkten die beste Leistung erbrachte, war sie an den anderen Geräten (Stufenbarren, Schwebebalken und Boden) immer unter den drei Besten. In der AK 9 wurde Marielle Korbmacher ebenfalls Zweite (55,375). In der AK 10 mussten sich Liana Müller und Elisa Schlegel gegenüber Viktoria Saß aus Erlenbach (57,875) erstmals geschlagen geben. Müller wurde Zweite (54,325), Schlegel Dritte (49,75). Liedy: „Leider haben zu viele Fehler bei diesen schwierigen Pflicht-Übungen bei den Mädchen in der AK 9 und 10 das oberste Treppchen versagt.“

Entscheidung am letzten Gerät

Im zweiten Wettkampfabschnitt waren die besten Turnerinnen der Pfalz am Start. Im höchsten Wettkampf der AK 14/15 mit den Kürübungen nach den internationalen Wertungsvorschriften waren die drei Haßlocher Turnerinnen nicht zu schlagen. Den Pfalztitel holte sich Alessia Heusser mit 43,80 Punkten, gefolgt von Talena Kanther (43,15), was sich laut Liedy erst am letzten Gerät, dem Bodenturnen, entschied. Auf Platz drei reihte sich Nisa Herrmann mit 42,20 Punkten ein. „Herausragend der Überschlag Salto vorwärts am Sprung und die Bodenübung von Alessia mit guten Wertungen“, lobt der TSG-Trainer die Turnerin. Alle drei Haßlocherinnen haben sich mit diesen Punktzahlen für die deutschen Jugendmeisterschaften in Reilingen im Juni qualifiziert.

In der AK12/13 wurde Emma Schönig mit 37,35 Punkten Pfalzmeisterin.

„Einen ganz starken Wettkampf“, so Liedy, turnte Leonie Herzog. Überlegen siegte sie in der Leistungsklasse 1 (LK 1, 18 bis 29 Jahre) mit 56,40 Punkten. Tsukahara gebückt am Sprung, schwierige Elemente, Kombination am Stufenbarren und freies Rad sowie Flickflack auf dem zehn Zentimeter breiten Schwebebalken waren ihre Höhepunkte, teilt ihr Trainer mit. An diesen drei Geräten turnte sie jeweils die Höchstwertung. Sie hat sich damit für den Deutschland-Cup in Waging am See qualifiziert. In der LK 2 (12/13) errang mit 45,20 Punkten Noemi Müller die Silbermedaille.

Im Altersklassen-Bereich haben sich somit alle Haßlocher Turnerinnen für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am 17. Juli in Niederwörresbach qualifiziert. In den LK-Stufen dürfen nur die Erst- und Zweitplatzierten bei den Landesmeisterschaften antreten.