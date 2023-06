Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Andreas Reckenthäler, Trainer des Handball-Drittligisten TSG Haßloch, hat die kommende Heimpartie zum „wichtigsten Spiel des Jahres“ ausgerufen. Die Bären könnten am Samstag nach dem Spiel gegen die TSG Blaustein (19.30 Uhr) Grund zum Feiern haben.

Die Spannung steigt. So nah waren die Handballer der TSG Haßloch in der laufenden Saison noch nicht am großen Ziel, den Klassenverbleib in der Dritten Liga zu sichern. Im dritten