Obwohl er am Mittwochnachmittag auf der Autobahn A65 mit einem anderen Wagen zusammengestoßen war, hat ein bislang unbekannter Fahrer seine Fahrt fortgesetzt. Wie die Polizei Edenkoben mitteilte, war ein 34-Jähriger gegen 17.10 Uhr mit seinem orangefarbenen VW mit CO-Kennzeichen in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Neustadt-Süd wurde er von einem hellen Pkw überholt. Dessen Fahrer scherte dann knapp vor dem Geschädigten ein, um anschließend über die Ausfahrt die Autobahn zu verlassen. Dabei wiederum schnitt er den VW-Fahrer, sodass dieser laut Polizei den Zusammenstoß nicht vermeiden konnte, obwohl er noch abbremste. Danach flüchtete der Unfallverursacher. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323/955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.