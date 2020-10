Das Edenkobener Weinfest, das Stadtfest und das Rockfestival am Friedensdenkmal – sie alle fallen Corona zum Opfer. Und trotzdem wird es demnächst wieder Musik auf dem Werderberg geben: „Edenkoben rockt“.

Auf die Beine gestellt hat das Festival Alexander Kurz von der Firma Gaumenfreunde Events mit Unterstützung vom Verein Friedensdenkmal. Vom 15. bis zum 18. Oktober und voraussichtlich am 23. und 24. Oktober gibt es Konzerte mit Bands aus der Region. Sollte die Nachfrage nach Karten entsprechend groß sein, wollen die Organisatoren eventuell noch zwei weitere Termine am 22. und 25. Oktober spontan hinzufügen.

Zu den Veranstaltungen sind nach bisherigem Stand 500 Besucher zugelassen. Der Platz vor dem Friedensdenkmal ist überdacht und mit Tischen ausgestattet, an denen jeweils zehn Personen Platz nehmen können.

Auf der Bühne vor der Reiterstatue spielen zum Auftakt am Donnerstag, 15. Oktober, Oli Dums und seine Band. Dums ist in der Südpfalz einer der beliebtesten Sänger und Frontmänner überhaupt. Besonders bekannt geworden ist er als die Stimme von Hobo, der legendären Südpfälzer Country’n’Roll-Gruppe, die sich in den vergangenen Jahren allerdings etwas rar gemacht hat. Nach Aussage von Dums werden darum an diesem Abend auch einige der bekanntesten Hobo-Songs auf seiner Setliste stehen.

Tags darauf – am 16. Oktober – hat Oli Dums gleich den nächsten Einsatz mit der U2-Tributeband Beau2ful. Außerdem tritt Markus Eisel mit seiner Combo auf. Der Südwestpfälzer hat sich unter dem Namen Eiselmeyer als Kopie von Herbert Grönemeyer einen Namen gemacht. Fans dürfen sich auf Titel wie „Alkohol“, „Männer“ oder „Flugzeuge im Bauch“ freuen.

Der Samstag, 17. Oktober, gehört ganz allein der Gruppe Centuryscrime, die sich ganz der Kultband Supertramp verschrieben hat. Wer Songs wie „Dreamer“, „School“ oder „Breakfast in America“ mag, kann hier auf seine Kosten kommen.

Auch für Edenkoben gilt: kein Cover-Festival ohne Queen-Tribute-Kapelle. Am Friedensdenkmal ist es sogar eine ganz besondere Truppe, die sich der Hits von Freddie Mercury und seinen Mannen annimmt: Gitarrist Frank Rohles und Schlagzeuger Boris Ehlers gehörten in Köln zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We Will Rock You“, Keyboarder Marco Lehnertz erlangte mit den Söhnen Mannheims und Jupiter Jones überregionale Popularität, Bassist Erhard Wollmann macht mit seinem Duo Wollmann & Brauner Schlagzeilen und half ab und zu bei den RoxxBusters aus, während Sänger Sascha Kleinophorst als Mitglied des Mannheimer Capitol-Ensembles, oder als Sänger bei Brass Machine, Wet Desert und Sascha im Quadrat ein Begriff ist.

In der zweiten Woche tritt mit den Dicken Kindern um Bandleader Chris Becker die wohl beliebteste Coverband der Südpfalz auf (23. Oktober). Das Doppelkonzert am 24. Oktober bringt ein Wiedersehen mit Kleinophorst und Eisel als Frontleute von Saftwerk. Und Fine R.I.P. will Rockcovers mit pfälzischen Texten in die Rheinebene schicken. Der Erlös von „Edenkoben rockt“ kommt anteilmäßig den örtlichen Vereinen zu, deren Mitglieder als Helfer aktiv sind.

Im Netz

Karten gibt’s unter www.pfalzshow.de.