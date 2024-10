In Hambach wird um Erich Knoll getrauert. Er ist Ende September im Alter von 85 Jahren gestorben und im engsten Kreis in Hambach beerdigt worden. Ortsvorsteher Pascal Bender würdigt Knoll: „Er war ein Enthusiast und hat sich immer für sein Dorf engagiert. Er war eine großartige Persönlichkeit, die ich für Hambach einsetzte. Sein Hambach.“

2013 feierte eines seiner größten Projekte Premiere: das Weihnachtsspiel „Auf, auf ... ins Licht zum Frieden“. Knoll fungierte dabei als Autor und Bühnengestalter. 150 Darsteller zeigten bei der Premiere im Herrenhof auf acht Bühnen eine biblischen Zeitreise über 3000 Jahre. In den Folgejahren wurde das Weihnachtsspiel mit rund 100 Darstellern und 50 Helfern dann in der Schlossstraße in Hambach aufgeführt

Der Handwerkermeister (Installateur und Heizungsbauer) führte den 1912 gegründeten Betrieb der Familie über viele Jahre fort. Inzwischen hat dort die vierte Generation übernommen. Knoll kannte also auch aus beruflichen Gründen viele Hambacher Haushalte. Knoll brachte sein handwerkliches Geschick auch für sein Weindorf ein und gestaltete 50 Jahre lang den Hambach-Wagen beim Winzerfestumzug. Erich Knoll war zudem begeisterter Musiker und spielte in der Kolpingskapelle Hambach und bei den Hambacher Dorfmusikanten Posaune. Mit den Dorfmusikanten gab es sogar einen Auftritt bei einer ZDF-Fernsehshow.