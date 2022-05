Die Mädchenmannschaft des VfL Duttweiler hat die Qualifikation der Region 7 (Pfalz, Rheinhessen-Rheinland, Saarland) zur deutschen Tischtennis-Meisterschaft gewonnen. Am 18. und 19. Juni geht es ins 450 Kilometer entfernte Hachmühlen im Weserbergland in Niedersachsen.

Dort trifft der VfL auf sieben weitere Qualifikanten aus ganz Deutschland. In Wirges im Westerwald behauptete sich der Pfalzmeister gegen Saarlandmeister DJK TT Ottweiler mit 6:0 und gegen die Gastgeberinnen vom TTC Wirges mit 6:1. Wirges entschied die Partie gegen Ottweiler mit 6:0 zu seinen Gunsten und wurde Zweiter.

Nachdem sowohl Duttweiler als auch Wirges gegen die Saarländerinnen mit 6:0 gewonnen hatten, kam es zu einem echten Endspiel: Der Auftakt verlief für den VfL gegen die Westerwälderinnen nicht wie gewünscht, musste sich doch das Duo Julia Fischer/Jacqueline Weiß gegen Johanna Braun/Sophia Matz in drei Sätzen geschlagen geben. Katharina Bruck/Anna-Sophie Ebert wetzten die Scharte mit einem 3:0-Sieg gegen Merle Fries/Sophie Hoegner aus.

Müller für Fischer

Weiß gewann den ersten und dritten Satz gegen Braun, ließ aber jeweils den Ausgleich zu, ehe sie im entscheidenden Durchgang mit 11:5 triumphierte. Bruck entschied das Match gegen Matz in vier Durchgängen und erhöhte auf 3:1. Fischer stellte gegen Fries mit 11:1 im fünften Satz die Weichen auf Sieg. Nachdem Ebert gegen Hoegner mit 3:1 gewonnen hatte, machte Bruck alles klar mit einem Viersatzerfolg gegen Braun. Gegen Ottweiler trat das Team in seinem ersten Spiel in den Einzeln mit Annika Müller für Julia Fischer an. Müller war es, die der DJK TT einen einzigen Satzgewinn gestattete. Das VfL-Team war schon in der jüngeren Altersklasse bei nationalen Titelkämpfen dabei.

VfL-Jungen Zweite

Die Jungen 18 des VfL überraschten mit Platz zwei, der zwar nicht für die Teilnahme an nationalen Titelkämpfen reichte, aber das Team reiste zufrieden nach Hause. Schyam Vasanthakumar, Cedric Wald, Ludwig Niebes und Finn Zeil gewannen gegen den FSV Mainz mit 6:2. Im zweiten Match unterlag der Pfalzmeister dem SV Windhagen, dem späteren Qualifikationssieger, mit 0:6. Im letzten Spiel besiegte der VfL Saarlandmeister TTV Niederlinxweiler mit 6:1.