Der Verein Demokreativ – Initiative für Haßloch lädt zur Fotoausstellung „Zeig Gesicht für Demokratie“ in die Haßlocher Gallus-Kirche ein. Welche Aktionen geplant sind.

Die Gallus-Kirche in Haßloch wird für eine Woche zur Ausstellungsfläche für Porträts aus dem Projekt „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt“. Der Verein Demokreativ – Initiative für Haßloch lädt zur Fotoausstellung „Zeig Gesicht für Demokratie“ ein. Zu sehen sind Porträts, die während eines Foto-Aktionstages im Dezember in Haßloch entstanden sind. Es sind Bilder von Menschen, die Haltung zeigen und damit ein sichtbares Zeichen für Demokratie setzen, kündigt Demokreativ an.

Geöffnet ist die Ausstellung von Sonntag, 15. März, bis Sonntag, 22. März. Begleitet wird sie von Gesprächen, Impulsen und einem Aktionstag zum Internationalen Tag gegen Rassismus. „Demokratie hat viele Gesichter – und jedes ist einzigartig. Diese Ausstellung macht sichtbar, was im Alltag oft übersehen wird: Menschen, die sich für Respekt, Zusammenhalt und ein demokratisches Miteinander einsetzen“, sagt Demokreativ-Vorsitzender Dirk Schrader.

Vereine und Initiativen können sich vorstellen

Multimedia-Elemente und Infomaterial ergänzen die Ausstellung. Zum Programm gehört am Sonntag, 15. März, 15 Uhr, die Eröffnung mit Vernissage. Am Montag, 16. März, ist von 15 bis 16 Uhr ein Direktgespräch unter dem Motto „Gemeinsam demokratisch“ (Direktkandidaten im Austausch) angekündigt; außerdem findet von 18 bis 19 Uhr ein ökumenisches Friedensgebet statt. Ein weiterer Programmpunkt ist am Donnerstag, 18. März, von 19 bis 21 Uhr der Vortrag „Die vier Gesichter der Menschenwürde“ mit Alessandro Bellardita. Am Samstag, 21. März, ist von 10 bis 16 Uhr ein Aktionstag zum Internationalen Tag gegen Rassismus geplant: Unter dem Motto „Demokratie hat viele Gesichter, jedes verdient Schutz“ soll die Ausstellung als Plattform für Begegnung, Austausch und Engagement dienen. An allen anderen Tagen ist geöffnet, wenn die Kirchentür offen ist.

Vereine und Initiativen, die sich gegen Rassismus und Extremismus engagieren und die Demokratie stärken, können sich in der Ausstellung vorstellen. Dazu ist eine E-Mail an post@demokreativ-hassloch.de nötig.