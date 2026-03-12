Das Theaterstück „Fait gaffe #youtoo“, das im Kulturviereck Haßloch aufgeführt wurde, hat laut einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung bei den Besuchern eine sehr positive Resonanz ausgelöst. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Haßloch, Verena Schmitt, organisiert und drehte sich um das Thema Gewalt gegen Frauen. Das Stück wurde vom Amateurensemble des Work-with-People-Theaters (WwP-Theater) unter der Regie von Caroline Schmitt aufgeführt. Bei einem Nachtreffen in der Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen wurde nun laut Gemeindeverwaltung der Erlös der Veranstaltung übergeben. Insgesamt kamen 500 Euro zusammen, die der Beratungsstelle zugutekommen.