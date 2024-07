Wenn von Freitag bis Dienstag in Hambach die traditionelle Jakobuskerwe gefeiert wird, ist wie schon seit Jahren auch das Theater in der Kurve mit von der Partie: Der Theatergarten wird geöffnet, es gibt einen Ausschank und es finden „Hutkonzerte“ statt.

Los geht das Programm am Freitag, 26. Juli, um 21 Uhr mit Pleil: ein Mann mit seiner Stromgitarre aus Rhein Main. Er singt deutsche Texte über den Wahnsinn und die Welt in der wir (über-)leben. Er ist beeinflusst vom amerikanischen Indierock der 80er und 90er Jahre und hat die Lemonheads, R.E.M., Buffalo Tom und Postpunk in seinem Plattenschrank. In Hambach singt und spielt er unter anderem Songs von Joy Division, The Cure und Wipers. Sein Album-Debüt feierte Pleil 2020 mit „Die Spur des Kalenders“, nachgelegt hat er im März 2021 mit einer limitieren Vinyl-Single „Liebe Grüße/Jazz ist keine Option“. Aktuell ist sein zweites Album „Keine Zeit“ seit Anfang Juli erschienen. Bis jetzt hat Pleil über 150 deutschlandweite Shows gespielt, unter anderem als Support für The Wedding Present, Wayne Hussey (The Mission), Tito & Tarantula, Therapy, Parquet Courts, Shonen Knife, Erdmöbel, und Acht Eimer Hühnerherzen.

Weiter geht’s am Samstag, 27. Juli, um 19 Uhr: Geboten wird ein gemütlicher Sommerabend mit Petra Sauer. Die Sängerin präsentiert Auszüge aus ihrem aktuellen Programm „Mund(t)Art“ sowie aus ihrem internationalen Programm. Sie begleitet sich dabei selbst auf der Gitarre, an ihrer Seite übernimmt den Rhythmuspart ihr Partner Alex Mundt auf der Cajon. In Ihrem neuen Programm finden sich Geschichten zum Lachen, Träumen und Mitfühlen. Eine Mélange neuer Songs aus eigener Feder, bekannten englischen Songs mit eigenen Übersetzungen und neu interpretierten Lieblingsliedern von Künstlerkollegen. Und alles in Pfälzer Mundart – ohne Gedeens un grad naus! Petra Sauer ist eine Pfälzer Urgewalt – voller Power, Gefühl, Humor und Esprit. Sie ist Preisträgerin des Südpfälzer Musikerpreises, sowie – als ehemalige Sängerin der Twotones – des Ravensburger Kupferle.

Ungewöhnliche Besetzung

Mélange à Deux – Ulrike Albeseder und Uwe Hanewald, beide aus Freinsheim, – präsentieren den Zuhörern am Sonntag, 28. Juli, 19 Uhr, mit viel Spielfreude und in einzigartiger Besetzung (Oboe/Flöte/Akkordeon) Musik aus Frankreich, die beim Zuhörer Leichtigkeit und Fröhlichkeit erzeugt. Die Beiden beweisen, dass es keiner großen Besetzung bedarf, um das Publikum mitzunehmen in ganz andere Sphären. Mit der Intention Musik zu machen, die Spaß macht und bezaubert, wurde das Duo im Jahr 2017 gegründet. Französische Musik, französische Texte und der Esprit des westlichen Nachbarlandes lagen den Musikern von Beginn an am Herzen und so entstanden Interpretationen und Programme, die das Publikum entführen: In die wunderbare Welt der Amélie, unter den Himmel von Paris, ins Kino des Monsieur Mathieu und in andere Welten. Das stiloffene Programm hat sich nach und nach erweitert. Auf Wunsch begleitet das Duo seine Zuhörer auch gerne in die Tangowelt von Astor Piazzolla, zu Jazz Crusaders, Sting, Metallica, Jimi Hendrix, Ian Anderson und vielen anderen. Die RHEINPFALZ schrieb kürzlich: „Oboistin Ulrike Albeseder und Akkordeonist Uwe Hanewald bewiesen, dass Ihre künstlerischen Qualitäten keine einfache Mélange, sondern genial ineinander verwoben sind.“ Wegen der besonderen Atmosphäre bei Konzerten bezeichnen die Musiker ihr Genre auch als „atmospheric style“.

Locker-fluffige Musicalklänge

Kerwe statt Broadway heißt es dann am Montag, 29. Juli, um 19 Uhr: Karen Levin, Sascha Kleinophorst und Frank Schäffer – so manchem bekannt vom Schlossstraßenfest Schwarzrotgold, wo sie alljährlich im Schäffer’schen Garten für beste Open Air Konzert-Laune sorgen – spielen Klassiker aus Rock, Pop und Swing, eben alles, was man als geneigter Festbesucher gerne hört und zur Not lauthals mitsingen kann. Ein Genre, das da etwas zu kurz kommt, ist die große Bandbreite des Musicals. Darum hat das Trio ein nicht minder unterhaltsames Musical-Programm zusammengestellt und freut sich auf die intime Atmosphäre des Theatergartens, genau dieses zu präsentieren. Aber spätestens seit dem Queen-Musical „We Will Rock You“ – bei dem Pianist Frank Schäffer jahrelang das Keyboard bediente – weiß man, dass Musical-Songs nicht immer sämig-schnulzig, sondern durchaus auch locker-fluffig daherkommen können.

Mr. Jones, die Band für handgemachte Musik, ist zum Abschluss am Dienstag, 30. Juli, um 19 Uhr an der Reihe. Die Gruppe evoziert Bilder von weißen, spanischen Sandstränden und feuerrot gekleideten Flamenco-Tänzerinnen. Auch verstaubte alte Geschichten werden erzählt, bei denen man sich freut, sie wieder zu hören und manchmal wird auch Neues hinzugedichtet. Auf der Playlist stehen Songs von Buena Vista Social Club, Manu Chao, Santana und Sting.

Info

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Bei Regen finden die Konzerte im Theater in der Kurve statt.