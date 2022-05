Bei Testkäufen haben Jugendamt und kommunaler Vollzugsdienst in der vergangenen Woche mehrere Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt. Wie die Stadt nun mitgeteilt hat, machte sich ein Team mit Mitarbeitern von Jugendamt und kommunalem Vollzugsdienst gemeinsam mit einer minderjährigen Testkäuferin auf den Weg, um in Neustadt alkoholische Getränke, Zigaretten und Tabak zu kaufen. Bei all diesen Produkten sei eine Abgabe an Jugendliche unter 18 Jahren gesetzlich verboten, so die Verwaltung. Das städtische Team ging in sechs verschiedene Läden und musste am Ende eine „erschütternde Bilanz“ ziehen: „In allen sechs Verkaufsstellen wurden Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt und die Waren an die Jugendliche verkauft. Die Verstöße werden nun zur Anzeige gebracht und es drohen Ordnungswidrigkeitsverfahren.“

Sandra Zimmermann vom Jugendamt beklagt, dass es für Jugendliche viel zu leicht sei, an Alkohol zu kommen, denn eigentlich müsste sich das Verkaufspersonal den Ausweis zeigen lassen. Und Slava Schall vom Vollzugsdienst moniert, „dass Jugendschutz leider in vielen Geschäften nicht ernst genug genommen oder oft zu gedankenlos damit umgegangen wird“. Die Stadt kündigt weitere Testeinkaufsaktionen an. Weitere Informationen zum Thema Jugendschutz gibt es bei Jugendamt und Ordnungsbehörde unter den Rufnummern 06321 855-1622 oder 06321 855 1338.