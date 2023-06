Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit über 600 PS im zivilen Sportwagen von Eschborn zum TSV Haßloch am Sandbuckel. So stimmte sich Dieter Herz, Nummer eins Herren-60, auf den Spieltag am Samstag gegen den TC Nieder-Roden in der Tennis Südwest-Liga ein.

Herz ist ein Autofanatiker, er hat mehrere schnelle Wagen in seiner Garage stehen und schwört auf den Audi R 8. „Wenn ich schon 70.000 Kilometer im Jahr zurücklege, muss es schon komfortabel