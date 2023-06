Die Polizei Edenkoben warnt vor falschen Beamten: Ein vermeintlicher „Herr Buschmann“ vom Kommissariat 4 hat sich laut Polizeibericht am Donnerstagmittag bei einem 85 Jahre alten Mann in St. Martin gemeldet und wollte wissen, bei welchen Geldinstituten der Senior Konten angelegt hat. Der Mann reagierte laut Polizei genau richtig. Er beendet umgehend das Gespräch und informierte die echten Beamten. Die Polizei appelliert: „Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen“, teilt Michael Baron, Leiter der Polizeiinspektion Edenkoben, mit. Die Polizei werde niemanden um Geldbeträge bitten. Am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben und niemals Geld an Unbekannte ausgehändigt werden. Keinesfalls sollten sich die Angerufenen am Telefon unter Druck setzen lassen. „Einfach auflegen und die Polizei informieren“, rät Baron.