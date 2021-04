Polizeibeamte haben am Montag ihren Taser gegen einen 27-Jährigen einsetzen müssen, der in der Nacht zuvor in seiner Wohnung randaliert und sich dabei verletzt hatte. Nach Angaben der Polizei sollte der Mann am Morgen medizinisch versorgt werden. Aber er bedrohte und beleidigte die mit dem Rettungswagen eintreffenden Beamten. Obwohl ihm zweimal angedroht wurde, dass das Elektroimpulsgerät eingesetzt wird, beruhigte sich der 27-Jährige nicht und ging auf die Einsatzkräfte zu. Als ein Übergriff bevorzustehen schien, schoss ein Polizist den Taser ab. Der Mann konnte danach gefesselt werden. Es stellte sich heraus, dass er psychisch erkrankt ist und Drogen konsumiert hatte.