Die Taschengeldbörse der Gemeinde Haßloch erhält personelle Unterstützung. Seit Februar 2026 wirkt Barbara Steigelmann bei der Koordination und Vermittlung der Interessentinnen und Interessenten mit, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung mitteilt. Das Angebot besteht seit April 2022 und wird unter Federführung des Seniorenbüros organisiert. Die Taschengeldbörse bringt junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren mit Seniorinnen und Senioren zusammen, die Unterstützung bei kleineren Alltagsaufgaben benötigen. Vermittelt werden laut Gemeinde einfache und ungefährliche Tätigkeiten. Dazu gehören etwa das Herausstellen der Mülltonne, das Kehren von Hof oder Gehweg, das Auf- oder Abhängen von Vorhängen, das Tragen von Blumentöpfen oder das Bereitstellen von Gartenmöbeln.

Für die kleinen Nachbarschaftshilfen erhalten die Jugendlichen ein Taschengeld von mindestens fünf Euro pro Stunde. Die Vermittlung erfolgt über das Seniorenbüro im Rathaus, wo mit beiden Seiten abgestimmt wird, ob die Voraussetzungen passen. Voraussetzung für Jugendliche ist eine Einverständniserklärung der Eltern. Ein Arbeitsverhältnis wird laut Gemeinde nicht begründet, da es sich um geringfügige, unregelmäßige Hilfeleistungen aus Gefälligkeit handelt. Weitere Informationen sind unter www.hassloch.de/senioren abrufbar. Auskünfte erteilt das Seniorenbüro vormittags telefonisch unter 06324/935-359 oder per E-Mail an beate.gebhard-diehl@hassloch.de.