IG Metall und Arbeitgeber haben sich in der Nacht zum Dienstag auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten der Feinstblechpackungsindustrie geeinigt, zu denen auch die rund 200 Mitarbeiter des Ardagh-Getränkedosenwerks in Haßloch gehören. Das Ergebnis umfasst eine Corona-Prämie von 580 Euro und für Azubis von 340 Euro, die im Juni ausgezahlt wird. Im Februar 2022 wird es ein Transformationsgeld im Umfang von 20 Prozent eines Bruttomonatsgehalts geben. Ab März 2022 werden die Entgelte und Ausbildungsvergütungen um 2,3 Prozent erhöht. Außerdem wurden Instrumente zu Beschäftigungssicherung sowie Zukunftstarifverträge im Rahmen der Transformation vereinbart. Erstmalig konnte eine tarifliche Absicherung für Dual Studierende erreicht werden. In der vergangenen Woche hatten sich nahezu alle Beschäftigten von Ardagh in Haßloch an Warnstreiks der IG Metall beteiligt. Der neue Entgelttarifvertrag ist erstmalig zum 30. November 2022 kündbar. Erklärungsfrist zum Verhandlungsergebnis ist der 30. April. Die Tarifkommission der IG Metall hat das Ergebnis bereits am Dienstag angenommen. Hier lesen Sie mehr.