Das Winzerfestumzugswochenende, das Hochfest der Neustadter Weinkultur, nutzt die Kulturabteilung der Stadt in diesem Jahr erstmals dazu aufzuzeigen, wie vielfältig die lokale Kultur aufgestellt ist. 16 Neustadter Kulturvereine präsentieren sich dabei am Samstag, 8. Oktober, von 10 bis 14 Uhr mit Infoständen und Auftritten bei einem „Tag der Neustadter Kulturvereine“ in der Neustadter Altstadt.

Im Innenhof des historischen Rathauses stehen Performances und Auftritte mit dem Theater- und Kulturförderverein Hambach (Thuk), dem mit der Musikschule „Juphi“ kooperierenden Völkerverständigungsverein Seleno und der Fördergemeinschaft Herrenhof Mußbach auf dem Programm, dessen Arbeitskreise sich per Videos sowie live vorstellen. Der Philharmonische Chor Liedertafel ist mit einem Stand vertreten, die Weinfreunde Lachen-Speyerdorf besorgen einen Ausschank, beim Offenen Kanal können die Besucher die mobile Fernsehtechnik ausprobieren.

In der Laustergasse, bei der Anlage „Wasser in die Stadt“ ist zur gleichen Zeit der Karnevalverein 1840 mit Gardetanz, Workshops und Kinderschminken zugegen. Der Förderverein Stadtmuseum bietet eine Kindermalaktion und lässt an seinem Stand die legendäre Stadtretterin Kunigunde Kirchner auftreten. Volkstänze aus der Pfalz und anderen Regionen zeigt die Neustadter Trachtengruppe von 10 bis 12 Uhr. Ebenfalls im Bereich Klemmhof/Kriegerdenkmal präsent sind der Kunstverein, wo man mit Emil Walker eine eigenes Branding-Werk schaffen und der jüngste Neustadter Kulturverein SoCu, der sich die Wiederbelebung des verwaisten Geländes der Diskothek Suite in Winzingen auf die Fahne geschrieben hat. Er wird musikalisch vertreten durch DJ Hardy Heller und die 3D-Sound-Spezialisten von „Media Apes“.

Ebenfalls bildende Kunst wird geboten in der Zwerchgasse 5, im Atelier Alina Steinlechner, wo man unter professioneller Hilfestellung der Künstlerin Zeichnungen anfertigen kann. Dort ist auch der Kleinkunstverein Reblaus mit einem Stand vertreten. In der Stiftskirche stellen sich die Chöre „Perpetuum Cantabile“ (11.30 Uhr) und „Choriander“ (12.30 Uhr), der junge gemischte Chor der Chorgemeinschaft MC 1860 Mußbach, mit Kurzkonzerten vor. An der Ecke Hauptstraße/Kartoffelmarkt steht der Hambacher Musikfest mit einem Infostand. Und in der Turmstraße hat das „Projekt 51“ ein Programm für Kinder, einen Rapper und eine Lesung des Haßlocher Brot&Kunst-Verlags im Repertoire.