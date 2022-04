(Aktualisiert: 15.45 Uhr)

Zu dem Tötungsdelikt in einer Kleingartenanlage in Haßloch haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch weitere Informationen bekanntgegeben. Demnach handelt es sich bei dem Toten, der am Dienstag in der Anlage entlang von Neustadter Straße/Pfalzmühlenweg aufgefunden worden war, um den 62-jährigen Nutzer des Gartengrundstücks. Die Obduktion ergab, dass „inneres Verbluten nach einem Stich in den Oberkörper todesursächlich“ war, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag mit. Bereits am Dienstag ist ein 43-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Er wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Er hat dort laut Polizei aber keine Angaben zur Tat gemacht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaftschaft erließ der Haftrichter Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Umständen der Tat und einem möglichen Motiv dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können: Gefragt wird, wer in der Zeit von Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, etwas Auffälliges oder Ungewöhnliches in der Kleingartenanlage gesehen hat. Hinweise an die Kriminalpolizei in Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773.