In einer Kleingartenanlage zwischen Neustadt und Haßloch ist am Dienstagvormittag eine Leiche gefunden worden. Darüber hat ein Sprecher der Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage informiert. Aufgrund der Absperrungen waren Bürger auf den Polizeieinsatz aufmerksam geworden. Laut dem Polizeisprecher muss nun ermittelt werden, unter welchen Umständen der Mann zu Tode gekommen ist. Aktuell können dazu keine näheren Angaben gemacht werden. Gefunden wurde die Leiche in einer Kleingartenanlage in der Neustadter Straße. Die Anlage befindet sich auf Haßlocher Gemarkung. Weitere Informationen lagen aufgrund der laufenden Ermittlungen am Dienstagabend nicht vor.