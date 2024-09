Der SV Meckenheim erweitert peu à peu sein Sportangebot. Seit Frühsommer bietet er Bogenschießen an. Ab 8. Oktober hat der Verein einen Lauftreff im neu Programm. Und für 2025 planen die Meckenheimer sogar einen Volkslauf.

Im SV Meckenheim läuft’s. Im wahrsten Sinne des Wortes. „Wir nähern uns der 800-Mitglieder-Marke“, erzählt Holger Wildt, für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im SVM zuständig. Die Fechter hätten Mitglieder hinzugewonnen. In der neuen Bogenschieß-Abteilung seien es inzwischen „feste 15 Mitglieder“. Und im Handball sei ohnehin immer Bewegung. Und nun bietet der Sportverein ab Dienstag, 8. Oktober, auch noch einen Lauftreff für jedermann an. Sonntags ist ebenfalls ein Treff geplant. „Wenn das Laufen auch so anfängt, sind wir zufrieden“, sagt Wildt.

Die Läufer Dirk Roth und Peggy Schnabel – er ist nun Abteilungsleiter der Läufer, sie die Stellvertreterin – sind auf den Sportverein zugegangen. „Wir hatten eine Sitzung und waren uns einig“, lobt Roth die Zusammenarbeit mit dem SV Meckenheim.

Jeder läuft bislang alleine

„In der ganzen Verbandsgemeinde ist das Laufangebot für Erwachsene eher mau“, sagt Schnabel. Für ambitionierte Freizeitsportler gebe es nichts. „Man läuft selbst außenrum um Meckenheim und sieht immer oft dieselben Leute, die auch laufen“, erzählt Dirk Roth von den Beweggründen, einen Lauftreff zu organisieren. „Jeder macht sein eigenes Ding.“ Der Verein sei froh über das neue Angebot, betont Wildt. Sowohl Roth als auch Schnabel sind jetzt erst Vereinsmitglieder geworden.

Beide betonen, dass im Lauftreff jeder willkommen sei, Anfänger wie Fortgeschrittener. „Blutige Anfänger haben schon geschrieben, dass sie kommen wollen“, freut sich Schnabel über erste Resonanz. Die Hemmschwelle sei in Meckenheim nicht so groß, ergänzt sie lachend. Es liefen immer Betreuer mit, sagen die Abteilungsleiter, die ebenfalls als Betreuer dabei sein werden wie der stellvertretende Vereinsvorsitzende Sebastian Scheid und Ali Scheuermann. „Ich kann unterwegs einschätzen, was jemand braucht“, sagt Peggy Schnabel, die selbst seit 25 Jahren läuft, Marathons absolviert und 2025 ihren ersten Ultralauf über 50 Kilometer angehen will. Dirk Roth ist erst seit vier Jahren Läufer, hat vergangenes Jahr in Berlin seinen ersten Marathon geschafft. Schnabel und Roth wollen noch eine Lauftrainer-Ausbildung absolvieren.

Gymnastik und Intervalle

„Wir werden auch Dehnübungen ins Training einbauen“, verspricht Roth. Ebenso das Lauf-Abc, um die Lauftechnik zu verbessern, und Intervalltraining für die Ambitionierten. Sie versichern, dass Anfänger nicht sofort mehrere Kilometer am Stück laufen müssten, sondern auch Gehpausen einlegten. Und raten den Neulingen, sich vor dem ersten Training sportärztlich untersuchen zu lassen. Wer nicht Mitglied im SV Meckenheim sei, könne dreimal zum Reinschnuppern mittrainieren. Dann müsse er dem SVM beitreten, wolle er weiterhin mitlaufen.

Sonntags ist ein Mitlaufen nur nach Anmeldung möglich. Traillauf soll dann Teil des Trainings sein. Dann soll es auch in den Pfälzerwald gehen, soll es auf und ab gehen. Ihr Mann Martin, ebenfalls ein Läufer, kenne dort Wege, die nicht so bekannt seien, erzählt Peggy Schnabel. „Egal, wo wir laufen, er kennt sich aus“, ergänzt Roth. „Sonntags ist es nicht für Anfänger geeignet“, betont er.

Abwechslung auf der Strec ke

Abwechslung will Peggy Schnabel aber auch dienstags bieten, will nicht immer dieselbe Strecke absolvieren. „Im Winter ist es um 18 Uhr dunkel, wir nehmen beleuchtete Wege“, sagt sie. In der Dunkelheit sei Sicherheit wichtig, fügt Dirk Roth hinzu. Deshalb seien im Winter Stirnlampen und Reflektoren auf der Kleidung erforderlich.

Die Meckenheimer geben sich zunächst einmal bescheiden, was die Anzahl der Teilnehmer betrifft. „Nach der ersten Werbung gehe ich davon aus, dass in der ersten Woche zwischen fünf und zehn Läufer kommen“, sagt Dirk Roth. Und für den Sonntag sei es schwer einzuschätzen, überlegt Schnabel. Sie betont, dass es sonntags ein Erlebnislauf sein soll. „Wir schauen dann nicht nur auf die Uhr. Es gibt auch Hinweise zum Beispiel auf Brunnen oder besondere Felsen.“

„Es wäre schön, wenn da eine Gemeinschaft in der Verbandsgemeinde entsteht“, verrät Peggy Schnabel, was sie sich wünscht. Vielleicht träten manche dann gemeinsam auf Volksläufen an. Lachend gibt sie den Slogan des Lauftreffs preis: „Wir haben Ziele, keine Ausreden.“

Volkslauf in Planung

Apropos Volkslauf: Den will der SV Meckenheim ebenfalls auf die Beine stellen. „Wir planen ihn für August, September“, informieren Roth und Schnabel. Bislang stehe fest, dass es 2025 einen Bambini- sowie einen Hauptlauf und einen kleinen Lauf geben solle. Wie viele Kilometer dieser Hauptlauf haben werde, stehe noch nicht fest. „Der Zieleinlauf soll im alten Marlach-Stadion sein“, sagt Roth und meint damit das Sportgelände des SV Meckenheim.

Kontakt

Lauftreff dienstags ab 8. Oktober ab 18 Uhr für Anfänger und Fortgeschrittene

Lauftreff sonntags ab 9 Uhr – Trial-Lauf (mit Anmeldung)

Treffpunkt: Verbandsgemeindehalle Meckenheim, Rödersheimer Straße 29

Informationen, Anmeldung: per Mail an laufen@sv05meckenheim.de